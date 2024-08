Bruno Tabata é apresentado no Internacional

O Internacional apresentou, na manhã desta segunda-feira (12), o meia Bruno Tabata, ex-Palmeiras. Com 27 anos, ele chega ao Colorado para vestir a camisa 17, com contrato até o fim de 2027. Durante a coletiva de imprensa, Tabata destacou o novo desafio em sua carreira.

“Enxergo como uma oportunidade de poder mostrar o meu futebol aqui em um grande clube do Brasil, um clube vitorioso, que busca voltar ao caminho dos títulos. Acho que eu tenho muito para contribuir, muito para somar no nosso elenco”, disse Bruno Tabata.

“A partir do momento que soube do interesse do Inter eu comuniquei as pessoas responsáveis que era o meu desejo. Era onde eu enxergava que poderia ajudar, me encaixar. O clube tem a estrutura ideal para poder também me ajudar a chegar aos meus objetivos”, completou.

Ritmo de jogo

Há dois meses sem disputar uma partida oficial, Bruno Tabata chega ao Internacional sem ritmo de jogo. O meia, no entanto, ressaltou o trabalho que fez durante as férias e que espera estar à disposição em breve.

“Eu estava treinando no Palmeiras com o grupo, vim de umas férias e uma temporada no Qatar. Então, eu já estava me preparando para esses desafios. É lógico que ainda não tem o ritmo de jogo, porque são quase dois meses sem jogar uma partida oficial, mas estava me preparando muito bem fisicamente, me sinto muito bem para poder ajudar. A partir dos próximos jogos poder ir me condicionando, pegando o ritmo de jogo para poder estar no auge da minha forma e ajudar o Internacional da melhor forma possível”, explicou.

Em resumo, ele com a camisa do Qatar SC, última equipe em que atuou (por empréstimo), disputou 28 jogos, marcou 13 gols e deu oito assistências, sendo um dos principais nome da equipe e titular absoluto.

