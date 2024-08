Filha de Renato Gaúcho torna público assédio e pede ajuda para acusar seguidor

Carol Portaluppi, filha do ex-jogador e técnico Renato Gaúcho, tornou público um cenário de assédio. A influenciadora, de 30 anos, revelou mensagens de cunho sexual de um seguidor do Instagram. Assim, ela fez uma publicação na rede social para pedir um basta na situação desrespeitosa e pediu ajuda para acusá-lo por importunação.

“Vocês consideram isso um assédio? Provavelmente esse post não vai ficar no ar muito tempo, mas gostaria de expor esse ser humano porque tudo tem limite”, desabafou Carol.

“E é bom para vocês verem o que uma mulher passa diariamente com ‘homens’. Vamos denunciar esse perfil? Vocês me ajudam?”, acrescentou e pediu a influenciadora.

A repercussão do episódio assustou outros de seus seguidores, além da comoção tanto de mulheres como também de homens.

“Guria, isso é assédio! Processo nele! Tem um monte de precedentes nas cortes. Não deixa assim, não!”, apontou uma admiradora.

“Já denunciei o infeliz, respeito com a filha do nosso treinador”, destacou outro seguidor em referência a Renato Gaúcho, comandante do Grêmio.

“Fiz a minha parte e denunciei esse porco. Façam a parte de vocês também, pessoal!”, incentivou mais uma pessoa.

“Maluco sem noção, que isso. Cada palavra de baixo nível”, destacou outro.

Exposição de abuso motiva ataques a Carol Portaluppi

Por outro lado, a atitude de Carol também provocou outros ataques abusivos.

“Você posta foto pelada, você quer o q?”, argumentou um.

“Posta foto sensual e acha que o cara vai te chamar pra ir pra igreja?! Deixa de mimimi”, reclamou outro.

“Posta só foto de biquíni e quer que o cara fale algo contrário kkkkk. Mas só tem engajamento assim né, fazer o que”, ironizou um terceiro.

Assim, tal situação causou revolta em outras mulheres que acompanham Carol no Instagram. Tanto que muitas sugeriram que alguns homens que comentaram a publicação também recebessem denúncia.

