Jornalista afirma que nome do Colo-Colo tem exagerado nas festas

Às vésperas das oitavas de final da Libertadores, um jornalista chileno acusou nome do Colo-Colo de ser um verdadeiro problema para seus vizinhos. Isso porque o atleta que não teve seu nome revelado estaria dando constantes festas em sua residência toda vez que o Cacique vence uma partida.

Em seu canal no YouTube, Juan Cristóbal Guarello fez críticas fortes ao desempenho tanto dos Albos como da Universidad de Chile no clássico do último fim de semana. No Estádio Nacional, os rivais da capital andina ficaram no 0 a 0. Nesse sentido, ele chegou a dizer que a qualidade do jogo simboliza o momento técnico do futebol no país:

“Não vou dizer que é o pior clássico disputado entre a Universidad de Chile e o Colo-Colo, como os de 2020, mas este Superclássico é um jogo feio, um Superclássico sem sabor. Não é o pior, mas é um dos piores. Muito fraco, muito pobre, aborrecido, lento. No tom do futebol chileno.”

‘Não quer aturar a bagunça que ele faz’

Com isso, durante sua explanação, ele foi claro ao dizer que tinha uma fonte confiável dos exageros cometidos por um nome do elenco dirigido por Jorge Almirón. Com direito, inclusive, a fogos de artifício em meio aos festejos.

“Tenho um amiga que vive perto de um jogador do Colo-Colo. Ela reza para que o Colo-Colo não ganhe. Sabem porquê? Porque até tem fogos de artifício à noite. Ela reza para que o Colo-Colo não ganhe não porque não gosta do Colo-Colo, mas porque não quer aturar a bagunça que ele faz.”

Em meio a essas críticas, o Cacique se prepara visando o mata-mata da Libertadores, diante do Junior Barranquilla. O confronto de ida, na próxima terça-feira (13), acontece no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, às 21h30 (de Brasília).

