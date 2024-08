Vasco faz sondagem pelo atacante Yuri César, que atua no futebol árabe

O Vasco ainda segue no mercado e busca um atacante. O Cruz-Maltino fez uma sondagem pelo atacante Yuri César na última semana. O jogador de 24 anos atua pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. A informação é do ‘ge’. Yuri César vive bom momento no clube árabe, que tende a fazer jogo duro para liberá-lo.

Yuri tem como características principais velocidade, drible e bom duelo no um contra um. Desde 2020, ele soma 84 jogos pelo Al-Ahli. Ao todo, com 17 gols marcados e 11 assistências. O brasileiro, afinal, conquistou cinco títulos pelo clube.

O jogador, aliás, foi revelado pelo Flamengo e é da mesma geração de Vini Jr. Em 2020, ele, inclusive, se destacou no Fortaleza, onde marcou cinco gols e deu quatro assistências em 39 partidas, chamando atenção do Shabab Al-Ahly.

Dispensado por Jorge Jesus

No Flamengo, Yuri, aliás, era destaque nas categorias de base, mas foi pouco entrou em campo na equipe principal. Na época de Jorge Jesus, segundo o próprio atleta, a falta de oportunidades, inclusive, se deu porque o Mister “não gostava” de trabalhar com jovens das categorias inferiores.

Cidadão árabe

O atacante, inclusive, recebeu a cidadania emiradense. O jogador, revelado pelo Flamengo em 2009, defende as cores do Shabab Al-Ahli há mais de dois anos e teve os principais requisitos para se tornar um cidadão do país e, possivelmente, defender a seleção do Oriente Médio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.