Lateral chega aos 50 jogos pelo Athletic em partida contra a Ferroviária pela Série C

No empate por 1 a 1 entre Athletic e Ferroviária no último sábado (10), Ynaiã completou seu 50º jogo com a camisa do Esquadrão de Aço. No duelo válido pela Série C, com o time já classificado, o lateral de origem foi escalado como volante, posição na qual já havia atuado em outras ocasiões ao decorrer de um jogo, porém nunca tinha começado a partida exercendo na função

Contratado em maio de 2023, Ynaiã participou da boa campanha do time na Série D, garantindo a vaga na Série C e conseguindo o acesso antecipado para a segunda fase da competição sendo um debutante. O jogador participou de 50 dos 53 jogos do Athletic desde que chegou ao clube, tendo atuado em 94% das partidas. Assim, o aproveitamento do time com o atleta em campo é de 60%, com 27 vitórias e 10 empates.

Na Série C, tem sido um dos destaques do time em uma grande campanha para um debutante na competição, estando na vice-liderança. O lateral é o jogador da posição com mais assistências no campeonato, totalizando três passes para gol

Agora já classificado, o Athletic busca terminar o campeonato na liderança e ainda terá dois jogos para atingir o objetivo. Nas últimas duas rodadas da primeira fase, enfrentará o Floresta, fora de casa, e o Ypiranga, em Minas. O Athletic está apenas um ponto atrás do líder Botafogo-PB. Dessa maneira, um tropeço do time da Paraíba e uma vitória contra o Floresta já seriam suficientes para assumir a ponta da tabela.

