Kannemann é dúvida para jogo do Grêmio contra o Fluminense

Em recuperação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio agora foca no jogo contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores. No entanto, o zagueiro Kannemann deixou o treino desta segunda mais cedo e por causa de dores musculares.

Kannemann retornou ao hotel da concentração cerca de uma hora antes dos companheiros, acompanhado do fisioterapeuta do clube, Henrique Valente. Não houve atualização do departamento médico do clube gaúcho sobre a situação do argentino. O defensor, aliás, já faz tratamento no hotel.

Os demais defensores disponíveis são Jemerson, Rodrigo Ely, Geromel e Natã. Após a última atividade antes do confronto, o técnico Renato Portaluppi fará reuniões com integrantes da comissão técnica para definir se escalará o time com dois ou três zagueiros no confronto com o Fluminense.

A bola rola a partir das 19h desta terça-feira, pelo duelo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. A partida de volta acontece no dia 20 de agosto, próxima semana, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.