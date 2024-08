Internacional recua da contratação do defensor Samir

O Internacional não deverá contratar o zagueiro Samir, que atualmente defende o Tigres, do México. As conversas entre o clube e o atleta não avançaram, e agora a diretoria do clube gaúcho procurará outras alternativas.

A diretoria negociava com o defensor, revelado no Flamengo, que demonstrou interesse em defender o Colorado. Contudo, os valores relacionados aos salários e a situação técnica de Samir pesaram contra um acerto. A idade também é um empecilho, embora ele tenha 29 anos.

Recentemente, o Internacional apresentou o uruguaio Agustín Rogel, que já estreou no empate contra o Athletico-PR, no último domingo (11). Entretanto, segundo Roger Machado e sua comissão técnica, é necessário trazer outro zagueiro para compor o elenco, afinal, Vitão será negociado com o Betis, da Espanha.

Diretoria do Internacional ainda buscará mais reforços

Atualmente, o técnico do Internacional conta com Rogel, Robert Renan, Igor Gomes e Gabriel Mercado para o setor defensivo. Por outro lado, o argentino está tratando de uma lesão e não está disponível. Sem defensores, Roger Machado levou Evertow, da base, para o banco no jogo diante do Furacão.

Contudo, além de precisar de zagueiros, o Internacional também busca por laterais-direitos e um volante. Assim, além de Rogel, o clube também trouxe Bruno Tabata, ex-Palmeiras.

