Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após as disputas da Copa América e das Olimpíadas de Paris, as oitavas de final da Libertadores terão início nesta terça-feira (13). No Couto Pereira, Grêmio e Fluminense medem forças no jogo de ida, às 19h (de Brasília), visto que a equipe gaúcha ainda não pode utilizar seu estádio. A volta acontece na próxima semana, no Maracanã, dia 20, também às 19h (de Brasília).

Atual campeão, o Tricolor de Laranjeiras soma 14 partidas sem perder na competição, contando parte da campanha da temporada passada e foi 1º colocado do Grupo A. O time gaúcho, por sua vez, superou as adversidades e conseguiu a vaga em 2º, no Grupo C.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (13) terá as transmissões da ESPN (canal fechado) e da Disney+ (Serviço de streaming).

Como chega o Grêmio

Apesar de ter sido preservado contra o Cuiabá, Diego Costa não estará em campo diante do Fluminense. Afinal, o atacante se queixou de desconforto no púbis e deve dar espaço para Braithwaite, que teve uma grande estreia com três gols, sendo um deles contra. A equipe tenta fazer um bom resultado para não se complicar em mais um mata-mata na temporada.

Dessa forma, a principal dúvida do comandante é se irá manter a estrutura do time com três zagueiros ou o modelo utilizado no sábado (10). Nesse sentido, o Renato pode tirar um dos zagueiros ou apenas trocar por Pavón, poupado no Mato Grosso. Quem também tem se credenciado a disputar uma vaga entre os titulares é Monsalve, que teve duas boas atuações. Kannemann, por sua vez, é dúvida.

Como chega o Fluminense

Após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, os comandados do técnico Mano Menezes entram em mais um mata-mata. Na Copa do Brasil, a equipe não conseguiu avançar diante do Juventude e deu adeus em pleno Maracanã. No entanto, terá a chance de iniciar o duelo fora de casa e terá o retorno de Thiago Silva, que foi poupado no sábado (13).

Por outro lado, Ignácio, que estreou diante do Cruz-Maltino, não poderá atuar, visto que foi expulso em uma partida do Sporting Cristal e cumprirá suspensão. Nonato, Kevin Serna, Germán Cano, Marquinhos e Lelê se recuperam de suas respectivas lesões. Diogo Barbosa também deve ser desfalque. A tendência é que Keno seja titular na frente, enquanto Martinelli volte a figurar entre os titulares e Terans entre os relacionados.

GRÊMIO X FLUMINENSE

Jogo de ida das oitavas de finais da Libertadores

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data e Hora: 13/08/2024, às 19h (horário de Brasília)

GRÊMIO: Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann (Braithwaite); João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; Soteldo e Pavon. Técnico: Renato Portaluppi

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga (Esquerdinha); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

