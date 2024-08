RB Bragantino x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Corinthians duelam nesta terça-feira (13), às 21h30, em Ribeirão Preto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontece no estádio do Botafogo-SP, já que o Nabi Abi Chedid não tem capacidade para receber duelos eliminatórios da Conmebol. O Timão se classificou direto para esta fase, após fazer a melhor campanha do grupo F. Já o Massa Bruta precisou jogar os playoffs e eliminar o Barcelona-EQU. Aliás, vale ressaltar que as equipes se enfrentaram no último sábado (10) e ficaram no 1 a 1, na Neo Química Arena.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do SBT.

Como chega o RB Bragantino

Na Sula, o Braga terá que atuar longe do Nabi Abi Chedid por conta da capacidade do estádio. Assim, Ribeirão Preto virou a nova casa do Massa Bruta. Contudo, para a partida, o técnico Pedro Caixinha terá alguns desfalques. Afinal, Juninho Capixaba e Matheus Fernandes estão no departamento médico e não serão opções para o treinador. Além disso, o meia Eric Ramires sentiu dores do duelo do Brasileirão e será reavaliado para o duelo. Desta forma, o comandante ainda vai avaliar o time titular, mas deve ser bastante similar com quem empatou com o Corinthians no último final de semana.

Como chega o Corinthians

Já pelo lado do Timão, existe uma dúvida no time titular. Afinal, o técnico Ramón Díaz não sabe se vai mandar força máxima para o duelo ou poupar, já que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, onde a equipe está na zona de rebaixamento. Contudo, para o duelo, o treinador terá o retorno do meia Igor Coronado, que cumpriu suspensão no Brasileirão e volta a ser opção para o time. Em contrapartida, Alex Santana e Yuri Alberto não estão à disposição e seguem no departamento médico. Por fim, existe a expectativa que Talles Magno comece como titular, após marcar no final de semana, justamente contra o RB Bragantino.

RB BRAGANTINO X CORINTHIANS

Jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Data e horário: 13/8/2024, 21h30(De Brasília)

Local: Arena Nicnet, Ribeirão Preto (SP)

RB BRAGANTINO:Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Lucas Evangelista e Raul; Helinho, Lincoln e Vitinho; Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

CORINTHIANS:Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, Ryan, Breno Bidon e Igor Coronado; Talles Magno e Giovane. Técnico:Ramón Díaz.

Árbitro: Felipe González (CHL)

Assistentes: Claudio Urrutoa (CHL) e Carlos Poblete (CHI)

VAR: José Cabero (CHL)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.