Liverpool define preço para Luis Díaz, na mira do Barcelona

O Barcelona já começou a buscar alternativas a Nico Williams, após vê-lo com a camisa 10 do Athletic Bilbao e dar todo indício de permanecer no clube do País Basco. Luis Díaz, atacante colombiano do Liverpool de 27 anos, é o favorito da diretoria do Barça. Apesar de ter contrato com os Reds até 2027, há a possibilidade de que Díaz peça para sair, diante do interesse do Barcelona.

Segundo o jornal ‘The Athletic’, o clube inglês aceitaria negociar a saída de Díaz por 58 milhões de euros (R$ 350 milhões), valor que coincide com a cláusula de rescisão de Nico Williams, embora seja necessário acrescentar 4 milhões de euros devido ao ajuste de inflação.

Ao mesmo tempo, o Barcelona sabe que Luis Díaz, que já se declarou torcedor do clube, quer vestir a camisa azul-grená. Os catalães também estão cientes de que o Liverpool não planeja oferecer descontos. Considerando que o Barça já estava se preparando para pagar essa quantia de uma vez por Nico, não deveria haver grandes obstáculos para pagar um valor semelhante pelo colombiano.

O Liverpool estreia na Premier League no próximo sábado (17) contra o Ipswich Town, fora de casa. Antes da partida, o técnico Arne Slot, sucessor de Jürgen Klopp, deve abordar a situação de Díaz. O colombiano chegou a Anfield em janeiro de 2022, após transferência junto ao Porto por 44,5 milhões de euros.

