Corinthians chega a quase 60% de risco de rebaixamento

O Campeonato Brasileiro está no returno e os times começam a definir seus destinos. O Corinthians, um dos clubes do Z4, empatou contra o Red Bull Bragantino no último sábado (10) e viu a sua situação complicar. Atualmente, a equipe ocupa a 17ª colocação, com 21 pontos.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Timão chegou aos 59,2% de chance de ser rebaixado para a Série B.

Para garantir a permanência na elite, o Corinthians precisa de um ótimo aproveitamento e bater na casa dos 45 pontos. Ou seja, faltam 24 pontos para alcançar o seu objetivo.

Em uma conta rápida, onde depende só das próprias forças, o Timão tem que vencer oito dos 16 jogos que restam no torneio. O grande problema é que, até o momento, em 22 jogos, a equipe soma apenas quatro vitórias.

Corinthians na Neo Química Arena

Um dos motivos de o Corinthians figurar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro é o baixo aproveitamento dos pontos em seu estádio. Nos 11 jogos que disputou, a equipe de Ramón Díaz venceu apenas três vezes, o que coloca o time como o 13º melhor mandante do torneio nacional.

A prova da dificuldade em vencer no seu estádio aparece nos últimos três jogos, onde só empatou contra o Grêmio, Juventude e Red Bull Bragantino. O último triunfo ocorreu contra o Criciúma, justamente na estreia do técnico Ramón Díaz.

