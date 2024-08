Leila Pereira evita John Textor e não vai a Botafogo x Palmeiras

Nesta quarta-feira (14), Botafogo e Palmeiras abrem a série de oitavas de final da Libertadores da América. O primeiro duelo será no Nilton Santos, no Rio de Janeiro e o bastidor do confronto pega fogo com a rivalidade entre John Textor e Leila Pereira, mandatários dos clubes.

De acordo com o jornal O Globo, Leila Pereira decidiu que não irá acompanhar a delegação palmeirense. O motivo é o dono da SAF botafoguense, com quem ela não quer ter contato.

A briga entre eles foi iniciada logo depois da derrocada do Botafogo no último Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Palmeiras ficou com o título. Inconformado com a perda do torneio, Textor fez inúmeras acusações sobre manipulação de resultados que beneficiavam o Alviverde.

Por sua vez, Leila Pereira, aproveitou o espaço na mídia e rebateu as acusações de John Textor. Sendo assim, os dois se tornaram rivais públicos e a dirigente palmeirense evita qualquer encontro.

Vale citar, que no jogo entre os dois times no Campeonato Brasileiro, disputado no Nilton Santos, a presidente do Verdão não viajou rumo ao Rio de Janeiro e alegou questões de segurança para evitar a viagem.

Apesar de não ir ao Nilton Santos, na próxima quarta-feira (21), Leila Pereira é presença confirmada no jogo da volta entre os dois times pela Libertadores da América. Resta saber se John Textor irá viajar em São Paulo para acompanhar o confronto no Allianz Parque.

