Dudu passa por exame e lesão é descartada

Nesta segunda-feira (12), o torcedor do Palmeiras recebeu uma notícia positiva sobre o atacante Dudu. O jogador relatou incômodo na panturrilha e não viajou com o elenco para encarar o Flamengo. Ao realizar exames, uma lesão no local foi descartada, mas permanece sem data para voltar aos gramados.

Inicialmente, o técnico Abel Ferreira deu a informação que o jogador estava fora de combate por um mês. Porém, com a lesão não detectada, a esperança é que ele volte antes.

Enquanto não tem uma data estabelecida pelos médicos, Dudu vai realizar um trabalho especial com o departamento médico para fortalecer a região.

Dudu em baixa

Desde a sua volta da lesão no joelho, Dudu não conseguiu embalar. O jogador tem dez jogos nesta temporada e sem brilhar dentro de campo. Pesa contra ele toda a polêmica sobre a transferência não concretizada ao Cruzeiro.

Nos bastidores, o camisa 7 manifesta a sua frustração de não ter desempenhado o melhor futebol e espera dar uma resposta o mais rápido possível quando retornar aos gramados. O último jogo foi contra o Internacional, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.