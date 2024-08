São Paulo fecha a contratação do zagueiro Ruan

Nesta segunda-feira (12), o São Paulo acertou a contratação do zagueiro Ruan, que estava no Sassuolo, da Itália. O acordo tem duração de um ano e, ao término do período, o Tricolor tem a prioridade da compra.

Revelado pelo Grêmio, Ruan foi negociado com o futebol italiano em 2021. Ao longo de três temporadas no cálcio, le participou de 64 jogos, levou 15 cartões amarelos e adquiriu experiência o Velho Continente. O seu contrato com o Sassuolo vai até junho de 2026.

No São Paulo, o defensor será o sexto zagueiro no elenco de Luis Zubeldía. A sua concorrência será com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Sabino e Matheus Belém.

Ruan fora da Libertadores

Apesar de fechar a contratação nesta segunda-feira, data limite para inscrição de novos atletas, Ruan só poderá atuar na Libertadores em caso de classificação as quartas de final. O Tricolor encara o Nacional, do Uruguai. Se passar de fase, a equipe vai medir forças contra o vencedor de Palmeiras e Botafogo.

