Existe alguma ‘dependência’ no Vasco no Brasileirão? Saiba

O Vasco reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão no último sábado (10), ao bater o Fluminense por 2 a 0. Encerrando, assim, uma sequência de três jogos sem triunfos no torneio.

E a fase boa do time na temporada passa muito pela intervenção do interino Rafael Paiva, que já chega a 17 jogos no comando da equipe, sendo 13 pelo Brasileirão. O Jogada10 levantou, então, quais jogadores são primordiais para a campanha do Cruz-Maltino no torneio.

Existe ‘dependência’ no Vasco

O Vasco tem 27 pontos na tabela após 21 rodadas. E, apesar de apenas um jogador ter atuado em todos os confrontos (goleiro Léo Jardim), outros dois atletas estiveram em campo em todos os pontos conquistados. São eles: Adson e Vegetti. O que quer dizer que, sem eles atuando, o Vasco não pontuou.

O baixinho da camisa 28 atuou em 18 partidas (se ausentou três vezes), enquanto seu companheiro argentino esteve em 20 ocasiões (apenas uma ausência). Gerando, dessa forma, um recorte pequeno dos jogos em que não estiveram em campo.

Paulo Henrique, com 20 jogos, participou de 96,3% dos pontos do Vasco no Brasileirão. Logo atrás vem Mateus Carvalho, garantindo 92,59% dos pontos conquistados pelo time no torneio nas 17 ocasiões em que atuou.

David e Léo surgem logo depois, participando de 23 dos 27 pontos nos 18 jogos em que estiveram em campo – junto com Adson, Vegetti, Léo Jardim e Paulo Henrique, estes seis são os únicos que estiveram presentes em todas as oito vitórias do Vasco no Brasileirão.

Maicon, com 19 jogos, vem logo após, com 77,78% dos pontos conquistados do time no torneio. JP e Lucas Piton completam o Top-10 de “dependência” do Vasco no Brasileirão.

O jovem de 19 anos tem números brilhantes, aliás. Afinal, atuou em apenas nove partidas. De um total de 27 pontos, o Gigante da Colina conquistou 20 com JP em campo. Ou seja: com o garoto atuando (como titular ou reserva), o Vasco conquistou 74% de seus pontos na tabela. Piton, por sua vez, ajudou a garantir 19 dos 27 pontos do time, ou seja, 70,3%.

Confira o Top-10

10 – Lucas Piton: 19 pontos em 16 jogos; 70,3%

9 – JP: 20 pontos em nove jogos; 74%

8 – Maicon: 21 pontos em 19 jogos; 77,7%

6 – Léo: 23 pontos em 18 jogos; 85,1%

6 – David: 23 pontos em 18 jogos; 85,1%

5 – Mateus Carvalho: 25 pontos em 17 jogos; 92,59%

4 – Paulo Henrique: 26 pontos em 20 jogos; 96,3%

1 – Léo Jardim: 27 pontos em 21 jogos; 100%

1 – Vegetti: 27 pontos em 20 jogos; 100%

1 – Adson: 27 pontos em 18 jogos; 100%

