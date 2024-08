Everton faz proposta por Vitor Roque, mas não chega ao valor do Barcelona

O Everton, da Inglaterra, tem interesse na contratação de Vitor Roque e fez uma proposta oficial. Contudo, o clube não chegou ao valor pedido pelo Barcelona. De acordo com o veículo alemão “Sky Sports”, os ingleses ofereceram 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) e mais 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) em bônus, entretanto os culés querem entre 30 milhões de euros (R$ 180 milhões) e 35 milhões de euros (R$ 210 milhões).

Na última semana, o clube espanhol informou ao empresário do jogador, André Cury, segundo o jornal “Marca”, que não conta com o jogador e pretende vendê-lo ou emprestá-lo para a próxima temporada. Além disso, eles esperam solucionar a saída do atleta até a próxima semana.

Um dos principais motivos para a saída de Vitor Roque é a questão financeira. Para inscrever o atleta na próxima temporada, o Barcelona necessitaria abrir espaço salarial, contudo tem dificuldades neste sentido. Recentemente, o clube anunciou a contratação do meia Dani Olmo, destaque da Eurocopa, e a terá o retorno de Gavi aos gramados em breve.

Com isso, para respeitar o Fair Play Financeiro da La Liga, o Barça irá negociar o jovem atleta, que esperava ter mais oportunidades com a chegada do técnico Hansi Flick. Desde que chegou, Roque soma 14 partidas e estufou a rede em duas oportunidades. Ele não esteve entre os relacionados para o Troféu Joan Gamper, partida contra o Monaco, nesta última segunda-feira (12).

