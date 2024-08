Ramón Díaz tenta evitar sequência que demitiu António Oliveira

O Corinthians encara o RB Bragantino nesta terça-feira (13), às 21h30, em Ribeirão Preto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar de ser um jogo mata-mata, o Timão tem como principal objetivo encerrar a pior sequência da era Ramón Díaz. Afinal, a equipe não vence há seis jogos.

Após um início promissor, o técnico argentino não conseguiu engatar uma sequência e está a uma partida de repetir o pior momento do Corinthians em 2024. Entre junho e o início de julho, o Timão ficou sete jogos sem vencer. A sequência, aliás, culminou na demissão de seu antecessor, António Oliveira.

Contudo, apesar da preocupação em reencontrar o caminho das vitórias, Ramón Díaz precisa lidar com o cenário do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Alvinegro está na zona de rebaixamento e o treinador já admitiu que tirar a equipe dessa situação desconfortável, é a prioridade. Contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, ele chegou a deixar jogadores importantes como Rodrigo Garro e André Ramalho, no banco de reservas, preservando para o embate contra o RB Bragantino.

O Corinthians ocupa a 17ª colocação da tabela com 21 pontos, apenas um a mais do que o Fluminense, próximo rival no Brasileiro. Assim, a tendência é que Ramón Díaz repita a estratégia e preserve alguns atletas nesta terça-feira. Contudo, tomando uma certa precaução para voltar vivo de Ribeirão Preto e, quem sabe, encerrar esta sequência negativa.

