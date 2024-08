Relembre os últimos confrontos entre Grêmio e Fluminense pela Libertadores

Após onze anos, Grêmio e Fluminense voltam a se enfrentar pela Libertadores. Desta vez, porém, o confronto será pelas oitavas de finais da competição continental, no Couto Pereira. Em 2013, ambos eram do mesmo grupo, e a equipe gaúcha levou a melhor, com uma vitória e um empate nos duelos.

No primeiro confronto, o Imortal Tricolor tinha derrapado na estreia contra o Huachipato, do Chile, e necessitava reagir. O time carioca, por sua vez, havia vencido o Caracas por 1 a 0 e chegava como atual campeão brasileiro. Em campo, o quarteto Deco, Thiago Neves, Wellington Nem e Fred não conseguiu furar o bloqueio do time comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Em pleno estádio Nilton Santos, o Grêmio surpreendeu e saiu de campo com uma vitória consistente por 3 a 0. No dia 20 de fevereiro, André Santos, Eduardo Vargas e Hernán Barcos marcaram os gols da equipe gaúcha, que não deixou espaço para qualquer reação do adversário, que tinha à beira do campo o técnico Abel Braga.

Quase dois meses depois, mais um duelo entre os tricolores. No Rio Grande do Sul, as equipes ficaram no 0 a 0, no dia 10 de abril de 2013. No Grupo 8,o Fluminense avançou na primeira colocação, com 11 pontos, enquanto o Grêmio ficou em segundo, com 8. Nas oitavas, o time carioca passou pelo Emelec, mas caiu para o Olímpia na fase seguinte, enquanto o Imortal parou no Santa Fe.

Jejum no confronto

Para avançar diante do Grêmio, o técnico Mano Menezes terá que dar fim a um jejum de sete partidas. Afinal, o Fluminense não vence o adversário desde o dia 29 de setembro de 2019. Desde então, o time gaúcho venceu todos os sete duelos, inclusive o deste ano, pelo Brasileirão. Por fim, cabe lembrar que a última vitória foi por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Caio Henrique e Nenê.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.