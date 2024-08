Flamengo estuda repatriar Michael após problemas de lesão no elenco

O Flamengo tem condições de recuperar os pontos perdidos no empate com o Palmeiras, no Maracanã, mas o saldo do duelo terminou no vermelho para o clube. Isso porque o Rubro-Negro encerrou a partida com dois lesionados e sabe-se que um deles, o atacante Everton Cebolinha, não atua mais na temporada. Sendo assim, os dirigentes estão correndo contra o tempo para repor o setor e pode ser que a ‘salvação’ esteja em um velho conhecido.

A cúpula rubro-negra precisou recalcular a rota após as lesões de Cebolinha e Matías Viña e, por isso, considera a contratação de Michael para repor a baixa do atacante. Sobre o lateral, no entanto, a palavra ainda é cautela. O clube aguarda a previsão de retorno aos gramados para entender se busca um nome por empréstimo para o setor.

Everton Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda e passará por cirurgia. Com o tempo de recuperação previsto entre quatro e seis meses, podendo ultrapassar até para oito, o atleta não atua mais em 2024.

Michael pode voltar?

O nome de Michael, por si, agrada à cúpula rubro-negra, mas o bom relacionamento com o atleta pode tornar a negociação mais fácil e, consequentemente, mais atrativa. Apesar disso, há imbróglios nas tratativas. O Al-Hilal, detentor dos direitos do jogador até janeiro de 2025, pede algo em torno de seis e sete milhões de euros em luvas, além do salário – considerado elevado para os padrões nacionais.

A ideia do Flamengo, segundo informações do canal Paparazzo Rubro-Negro, é convencer os árabes a diminuírem o valor até chegar a um denominador comum. Para isso, o clube aposta no ‘combinado’ que tem com Michael, que prioriza o Rubro-Negro em caso de retorno ao Brasil.

Vale pontuar que o Flamengo considerou a contratação de Michael em junho deste ano. O nome do atleta surgiu após a insistência de Tite por um ponta-direita para o elenco, mas o técnico aprovou outro nome sugerido pela diretoria à época.

O atacante tem vínculo com o Al-Hilal até janeiro de 2025, mas não faz parte dos planos do clube para sequência. Sendo assim, Michael tem grandes chances de rescindir contrato com os sauditas ainda nesta janela.

Flamengo no mercado

Além de Michael, o Flamengo tem atuado diretamente com agentes de Carlos Alcaraz para viabilizar a contratação junto ao Southampton. O clube também consultou as condições de contar com Arthur, lateral-direito do Bayer Leverkusen, mas o brasileiro não tem intenção de regressar ao futebol sul-americano por ora.

Em contrapartida, o Flamengo pode perder Wesley e Fabrício Bruno nos próximos dias. Isso porque o clube tem duas propostas em mesa para negociar os jogadores. A oferta pelo lateral, por exemplo, partiu do Atalanta, da Itália, e pode chegar a 20 milhões de euros no total (cerca de R$ 120 milhões) – com bônus.

O Flamengo, porém, está receoso quanto à liberação de Wesley. Isso porque não há reposição disponível no elenco em caso de saída, visto que Varela está em fase de recuperação de uma lesão no quadril direito.

Por outro lado, a saída de Fabrício Bruno parece mais viável justamente pelas opções do elenco na zaga. O Rennes insiste na contratação do zagueiro e deve aumentar a proposta inicial de 14 milhões de euros – recusada pelo Flamengo – para tentar tê-lo nos próximos dias.

