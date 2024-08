Ganso pede ‘atenção redobrada’ para o Fluminense avançar na Libertadores

Ao longo da vida, é necessário aprender com os erros, que servem de lições para dar a volta por cima. No futebol, essa ideia não é diferente, e o Fluminense teve um exemplo importante na eliminação da Copa do Brasil. Algo que pode ajudar a equipe carioca a não cometer os mesmos deslizes diante do Grêmio, pela Libertadores. Quem compartilhou essa ideia foi Paulo Henrique Ganso.

Em entrevista à ESPN, o camisa 10 disse que o Tricolor terá que ter “atenção redobrada” para avançar às quartas de finais da competição continental. O jogador, então, citou a eliminação para o Juventude, quando o time tomou cinco gols no agregado e deu adeus ao torneio em pleno Maracanã.

“Atenção redobrada. Após o jogo (da Copa do Brasil), eu falei: “você tomar cinco gols e ter que fazer seis para se classificar é realmente muito complicado”. Já temos uma experiência do que já fizemos ano passado, nessa fase da Libertadores. Então é isso que a gente tem que levar, a maturidade e um pouco dessa experiência também”, disse.

Foco total para defender o título

O atleta relembrou que o sistema defensivo cometeu deslizes que culminaram na eliminação, cedendo gols bobos, que complicaram qualquer poder de reação. Para ele, é importante não perder os jogos fora de casa para chegar ao Maracanã com uma boa vantagem. Por fim, o Fluminense mede forças com o Grêmio nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira.

“O importante é não perder, não entregar os gols para o adversário, dificultar ao máximo e não perder os jogos fora de casa”, acrescentou.

“Acredito que no Fluminense sempre vai ter essa pressão de brigar por títulos, ainda mais defendendo o título da Libertadores. Independentemente de ter saído da Copa do Brasil, agora tentamos o bicampeonato. A pressão vai existir, a responsabilidade é enorme e já temos uma certa experiência, o primeiro jogo pode fazer muita diferença depois para a volta, na nossa casa”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.