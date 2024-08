Santos vive dor de cabeça no setor ofensivo para duelo contra o Avaí

O Santos se prepara para o duelo contra o Avaí no próximo sábado (17), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 21° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, para a partida, o técnico Fábio Carille viverá uma situação atípica. Afinal, o treinador terá apenas um centroavante à disposição no embate.

Isso acontece pela escassez do elenco. William Bigode está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o Peixe acertou a saída de Alfredo Morelos para o Atlético Nacional, da Colômbia, e Bruno Marques, para o Botafogo de Ribeirão Preto. Assim, Carille terá apenas Julio Furch para o duelo contra o Avaí.

Uma solução imediata seria voltar os olhos às categorias de base. Contudo, mesmo com o boliviano Enzo Monteiro e o colombiano Alejandro Villarreal por lá, a tendência é que Carille não utilize a dupla. Isso porque o Santos tem um jogo importante contra o Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20 e os dois atletas devem permanecer com o restante do elenco para a partida.

Furch nunca jogou 90 minutos com a camisa do Santos

Assim, com apenas Furch à disposição, a tendência é que o Santos possa sofrer uma alteração tática no segundo tempo. Isso porque o argentino, com seus 35 anos, nunca disputou uma partida completa com a camisa do Peixe. O centroavante sofre de dores crônicas no púbis e faz uma série de trabalhos à parte com a equipe de preparação física para jogar em alto nível. Com uma média de 75 minutos, dificilmente deve aguentar o embate completo contra o Avaí.

Carille ainda pensa na estratégia que vai utilizar. Os garotos estão descartados neste momento. Assim, o treinador deve passar a semana pensando em uma formação tática sem centroavante, o que vai contra o estilo de jogo dele.

