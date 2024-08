Corinthians desiste da contratação de Alex Arce, da LDU

O Corinthians encerrou as conversas pela contratação do atacante Alex Arce, da LDU. Os equatorianos informaram que não estavam dispostos a liberar o seu artilheiro neste momento. Além disso, o Timão não viu como positivo pagar a multa rescisória que está nos valores de R$ 44 milhões e descartou a ideia.

O Timão chegou a fazer duas ofertas pelo atacante, mas não chegou perto do valor da multa rescisória. A aposta do Corinthians era acertar com o jogador dando um aumento nos percentuais dos direitos econômicos para o time equatoriano.

No entanto, o clube não tem intenção de se desfazer do atacante, que tem ótimos números em 2024. Afinal, chegou em fevereiro e disputou 25 partidas pela LDU, com 20 gols anotados. Além disso, a janela de transferências do país fechou no fim de julho e, assim, não seria possível contratar um substituto para o centroavante. Para piorar a situação, o outro atacante do time equatoriano, Michael Estrada, machucou-se na última partida e não tem previsão de retorno.

Assim, o Corinthians volta ao mercado atrás de um novo atacante. O principal alvo neste momento é o equatoriano Gonzalo Plata, do Al-Sadd. O jogador tem interesse em jogar no Brasil, mas o clube do Qatar também vem relutando para liberar o atleta.

A janela de transferências do Brasil fica aberta até 2 de setembro, e o Timão busca pelo menos mais um jogador para o setor ofensivo. Na semana passada o clube anunciou Talles Magno, que chegou por empréstimo de um ano.

