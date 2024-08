Diretor do São Paulo indica fim das negociações com Thiago Mendes

A chegada de Thiago Mendes ao São Paulo não deve mais acontecer. Afinal, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, declarou estar pessimista quanto a um desfecho positivo na negociação. O dirigente afirmou que o Al Rayyan, clube do volante, já recusou duas propostas do Tricolor.

“Fizemos uma proposta, ela não foi aceita, a gente melhorou um pouco, mas também não foi aceita. Não temos mais como colocar um valor superior a esse. O valor que será pago ao Thiago caso ele venha para cá, as coisas estão razoavelmente ajustadas, não teremos grandes problemas. Mas ele tem contrato, temos que respeitar. A nossa proposta foi feita ao time. Agora estamos aguardando. Se tivermos a possibilidade de contratá-lo, nós queremos, ele é alguém que vai agregar ao nosso time. Mas a nossa proposta está lá e vamos aguardar até o final da temporada”, disse o diretor, ao “Uol”.

O clube árabe pede cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) para liberar o brasileiro. No entanto, o São Paulo considera o valor muito acima do que pode pagar. Afinal, o volante tem contrato somente até maio de 2025.

Entre 2015 a 2017, quando defendeu as cores do Tricolor Paulista, Thiago Mendes participou de 142 jogos, com 11 gols marcados e 11 assistências. Diante dos números obtidos, o jogador ganhou o respeito da torcida e espera voltar para melhorar as estatísticas e, quem sabe, tornar-se um ídolo.

Diretor do São Paulo fala de outras negociações

Carlos Belmonte confirmou a contratação do zagueiro Ruan por empréstimo de uma temporada junto ao Sassuolo, da Itália. O dirigente revelou ainda que a lateral esquerda é uma prioridade no São Paulo, afinal a equipe conta apenas com Welington e o jovem Patrick. Vale lembrar que o primeiro já assinou pré-contrato com o Southamtpton, da Inglaterra, e deixará o Morumbis em dezembro.

Dessa maneira, o diretor falou sobre Alex Sandro, que foi alvo do Tricolor durante esta janela de transferências.

“Ele sempre foi muito claro da sua vontade de permanecer na Europa. Nem chegamos a conversar efetivamente de valores. Como estamos em uma janela, não podemos ficar esperando a decisão do Alex Sandro”.

Por fim, o dirigente falou sobre a renovação de Luiz Gustavo, de 37 anos. O experiente jogador tem contrato até o fim do ano com o São Paulo, que deseja renovar contrato. Ele vem sendo titular com as lesões de Alisson e Pablo Maia, e vem dando conta do recado, recebendo elogios do técnico Luis Zubeldía. Para Carlos Belmonte, o único entrave é a possibilidade de ele se aposentar ao fim da temporada.

“Um mês atrás eu chamei o Luiz na minha sala e falei que queremos renovar. Ele se mostrou muito feliz e disse que se for continuar jogando, pensa em renovar conosco, mas pediu para esperar porque ele não sabe se vai continuar jogando. Mas temos o máximo interesse na permanência dele.”

