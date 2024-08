São Paulo x Fortaleza (Brasileirão Sub-20): onde assistir e escalações

O São Paulo encara o Fortaleza nesta quarta-feira (14), às 16h, no CT de Cotia, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor Paulista é o 16° colocado, com 16 pontos e não tem mais chance de classificação. Já o Leão do Pici está na sexta posição, com 30 pontos somados e precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final.

Como chega o São Paulo

O Tricolor fez uma campanha muito ruim durante toda a competição. São apenas quatro vitórias em 17 jogos, sendo quatro empates e nove derrotas. A equipe teve um começo desastroso, engatando oito derrotas seguidas, mas cresceu de produção quando Allan Barcellos assumiu a equipe. Contudo, sem chances de classificação, busca terminar o torneio de forma honrosa. O destaque da equipe fica pela dupla Ryan Francisco e Paulo Sérgio, que são os dois artilheiros do Brasileirão com 12 e 11 gols marcados respectivamente.

Como chega o Fortaleza

Em contrapartida, o Leão do Pici vem fazendo uma boa campanha e está na sexta colocação, com nove vitórias em 17 jogos. Além disso, vem de uma vitória importante contra o Grêmio, fora de casa, que ajudou a subir na tabela. Assim, com apenas mais duas rodadas para disputar, o Fortaleza precisa de apenas um ponto para garantir a classificação para as quarts de final do Brasileirão Sub-20. Aliás, o destaque do time é o atacante Kauê, com nove gols marcados na competição.

SÃO PAULO X FORTALEZA

18° rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 14/08/2024, às 16h(de Brasília)

Local: CT de Cotia, São Paulo (SP)

SÃO PAULO:João Pedro; Maik, Kauê, Lucas Loss e Felipe; Hugo, Alves e Mateus Amaral; Caio, Ryan Francisco e Ferreira.Técnico: Allan Barcellos.

FORTALEZA: Murilo; Guilherme Moura, Gustaco Mancha, Tony Lucas, Quarcoo e Kaiky; Fabricio, Bruninho e Tavinho; Daniel Troiano e Landerson. Técnico: Léo Porto

Onde assistir: SPFC Play

