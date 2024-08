Palmeiras divulga informações de ingressos para clássico com o São Paulo

O Palmeiras divulgou, nesta terça-feira (13), informações sobre venda de ingressos para o clássico diante do São Paulo. Como ainda vale a regra de torcida única no estado, apenas torcedores alviverdes estarão no Allianz Parque no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília).

A venda de ingressos será feita de forma escalonada, como usualmente é realizada. Dessa maneira, os sócios Avanti têm prioridade e podem comercializar os bilhetes a partir das 12h (de Brasília) desta quarta-feira, por meio do site .

O público em geral poderá comprar bilhetes a partir das 10h (de Brasília) de sexta-feira (16), no mesmo site citado acima. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, que vai de zero a cinco estrelas.

Os valores inteiros das entradas variam de R$ 180 (Gol Norte) a R$ 360 (Central Oeste).

O Choque-Rei do próximo fim de semana será de duas equipes que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e São Paulo estão empatados com 38 pontos, mas os Alviverdes, em quarto, levam a vantagem no saldo de gols. Em seguida, está o Tricolor, em quinto.

Veja o preço dos ingressos

Gol Norte – R$ 180

Superior Norte – R$ 220

Superior Sul – R$ 220

Superior Leste – R$ 240

Superior Oeste – R$ 240

Gol Sul – R$ 260

Central Leste – R$ 330

Central Oeste – R$ 360

