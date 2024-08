Brasileiro brilha em estreia na Liga da Indonésia: ‘Feliz’

O impacto do atacante Berguinho no Borneo FC foi imediato. Com passagens por Fluminense, Náutico, Ferroviária, ABC e Volta Redonda, o atacante brasileiro marcou um gol e deu uma assistência em sua estreia pelo clube na Liga 1, campeonato nacional da Indonésia.

“Feliz pelo bom início com a camisa do Borneo, chegando em uma final, isso é muito bom para o atleta está disputando entre os grandes, venho me adaptando cada vez mais com meus novos companheiros. Fui muito bem recebido no clube por todos, e isso ajuda bastante o atleta, e tenho certeza que será uma grande temporada”, disse.

Berguinho também comentou sobre as diferenças do futebol indonésio para o brasileiro, ressaltando a intensidade e a velocidade do jogo. O jogador citou que tem tido uma boa adaptação ao país.

“Tem algumas diferenças do futebol brasileiro, é um futebol de muita correria, bem intenso, muita transição rápida. Tenho conseguido me adaptar muito bem”, concluiu.

