Atlético de Madrid inicia conversas pela contratação de Kanté

O Atlético de Madrid ainda não encerrou as contratações nesta janela de transferências, que tem sido bastante movimentada para o clube. Dessa maneira, a equipe está em busca de um meio-campista, e uma das opções é N’Golo Kanté. De acordo com informações do ‘Relevo’, os Colchoneros já entraram em contato com o irmão do jogador francês para saber se ele estaria interessado em se transferir para a capital espanhola. A resposta, segundo a mesma fonte, foi positiva por parte de Kanté, que tem 33 anos.

Kanté se transferiu no ano passado para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, onde tem contrato até 2026, mas ganhou destaque na Eurocopa 2024, sendo titular pela França e eleito o melhor em campo em dois jogos.

Além disso, o ‘Relevo’ também informa que o clube saudita está ciente dessas conversas, mas ainda não recebeu nenhuma proposta pelo jogador. No entanto, um dos principais obstáculos para a ida de Kanté ao Atlético de Madrid é o salário elevado que ele recebe no Al-Ittihad.

