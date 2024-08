Vasco precisa melhorar desempenho fora de casa; veja números

O Vasco enfrentará a equipe do Criciúma fora de casa, no próximo domingo (18), em Santa Catarina. Vivendo um grande momento em seus domínios, o time carioca precisa agora pontuar longe de São Januário.

Sob o comando de Rafael Paiva, o Gigante da Colina atuou em 10 oportunidades fora de casa. O aproveitamento, no entanto, é baixo, com apenas 20% dos pontos conquistados: foram duas vitórias e oito derrotas. Curiosamente, na última vez que esteve no Heriberto Hulse, venceu o Criciúma por 1 a 0, na Série B de 2022.

As vitórias do Vasco fora de casa foram contra o Internacional, no Beira Rio, e depois diante do Atlético-GO. Os jogos ocorreram no período em que o time carioca emplacou uma sequência de quatro resultados positivos. Contudo, após isso, perdeu para o Atlético e o Grêmio, também atuando longe de sua torcida.

Derrota no turno foi determinante para demissão no Vasco

O Vasco é, todavia, a única equipe que não empata fora de casa. Assim, vai para o jogo na décima colocação, somando 27 pontos em 21 jogos. No primeiro turno, o Criciúma aplicou uma goleada de 4 a 0 em São Januário, resultado que culminou no pedido de demissão do técnico argentino Ramón Díaz.

