Corinthians bate o Bragantino e abre vantagem nas oitavas de final da Sul-Americana

Nesta terça-feira (13), o Corinthians derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na Arena Nicnet, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os gols do Timão saíram com Giovane e Talles Magno. Enquanto isso, o Massa Bruta descontou com Helinho. O placar dá ao Timão a chance de jogar pelo empate no jogo da volta. Por outro lado, o Braga tem a necessidade de vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Se devolver a vantagem mínima, a classificação será definida nos pênaltis.

Calendário

O próximo jogo entre Red Bull Bragantino e Corinthians será na terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo.

Primeiro tempo com gols do Corinthians

O Corinthians iniciou de forma fulminante. Antes dos 15 minutos, o Alvinegro já vencia por 2 a 0. Logo de cara, Talles Magno achou Pedro Raul, que bateu cruzado e viu Giovane se esticar para abrir o marcador. Pouco depois, Pedro Raul escorou cruzamento de cabeça e Talles Magno completou para o fundo da rede.

Atordoado, o Bragantino quase não chegava ao campo ofensivo e parava na marcação do Timão. Enquanto isso, os espaços para os contra-ataques ficavam mais frequentes. Em um deles, Pedro Raul saiu na cara do goleiro, mas preferiu dar um toque a mais e acabou desarmado pelo zagueiro.

Segundo tempo com pressão do Bragantino

Pedro Caixinha resolveu mexer na equipe e promoveu a entrada de Vinicinho na partida. O garoto incendiou o confronto e deu trabalho no lado esquerdo. Em uma das descidas, ele tirou Charles e cruzou rasteiro. Helinho brigou com os zagueiros e, na base da insistência, diminuiu o marcador, 2 a 1.

O gol deu mais ânimo ao Bragantino, que rondou a área do Corinthians e, na base do abafa, tentou conquistar o empate. O problema do time comandado por Pedro Caixinha é que a falta de definição impedia de criar boas oportunidades.

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 CORINTHIANS

Copa Sul-Americana-2024 – oitavas de final (jogo de ida)

Data e horário: 13/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Nicnet, Ribeirão Preto (SP)

Público: 11.674

Renda: R$ 1.190.475,00

Gols: Giovane, 6’/1ºT (0-1); Talles Magno, 13’/1ºT (0-2); Helinho, 11’/2ºT (1-2)

RED BULL BRAGANTINO: Fabricio; Nathan Mendes (Thiago Borbas, intervalo), Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Jadsom (Gustavinho, 31’/2ºT), Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lincoln, 21’/2ºT); Helinho (Vitinho, 31’/2ºT), Henry Mosquera (Vinicinho, intervalo) e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Felix Torres, Cacá e Gustavo Henrique; Matheus Bidu; Raniele (Ryan, intervalo) e Charles (André Ramalho, 15’/2ºT); Talles Magno (Rodrigo Garro, 23’/2ºT), Giovane (Pedro Henrique, 15’/2ºT) e Pedro Raul (Matheus Araújo, 34’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: Claudio Urruti (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)

Cartões Amarelo: Jadsom (BGT) Charles, Garro(COR)

Cartões Vermelho: –

