Atlético empata na Argentina: Tudo em aberto nas oitavas da Libertadores

O Atlético ficou no 1 a 1 com o San Lorenzo, na noite desta terça-feira (13/8), no jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores-2024. O duelo no Nuevo Gasômetro, na Argentina, teve o domínio quase total do Galo, com mais de 70% de posse. Mas o time mineiro saiu atrás, gol de Cuello ainda no primeiro tempo. Apenas na etapa final veio o empate, gol de Paulinho, vice-artilheiro da Liberta, com seis gols (o Top1 é Júnior Santos, do Botafogo, com nove).

Com o resultado, tudo em aberto para o jogo de volta, na terça-feira (20/8), na Arena MRV. Quem vencer, avança às quartas. Novo empate, pênaltis. O Galo tentará fazer valer seu favoritismo. Afinal, jogará em casa contra um San Lorenzo que é apenas o 25º colocado de um Campeonato Argentino com 28 equipes. Que soma uma vitória em nove jogos, tem o pior ataque e um treinador demissionário, Romagnolli. E que neste 13/8 exatos dez anos depois do titulo da Libertadores-2014, não deu alegria à sua torcida. Quem vencer este mata-matra enfrentará nas quartas Grêmio ou Fluminense (o Grêmio venceu na ida por 2 a 1).

Atlético tem a bola, mas San Lorenzo sai na frente

O Atlético começou bem, trabalhando a bola com qualidade e construindo a primeira chance, aos quatro. Deyverson rolou para Paulinho chutar, mas o goleiro Altamirano defendeu. Só que o Galo deu um tremendo vacilo, aos 17 minutos. Reali recebeu presente de Saravia, avançou e cruzou na cabeça de Cuello que fez o primeiro gol. Dessa forma, se o San Lorenzo já era defensivo, com a vantagem se fechou. Para se ter ideia, o Galo encerrou o primeiro tempo com 77% de posse, mas apenas uma finalização, contra quatro do San Lorenzo.

Galo empata na etapa final

Depois de dez minutos sonolentos, mas sempre com o Galo com a posse, o time brasileiro chegou aos empate aos 12. Fausto Vera recebeu pela direita, na entrada da área, mandou de primeira. Altamirano bateu roupa e Paulinho, com oportunismo, pegou com força, deixando tudo igual. E o Galo seguiu dominante. Um contra-ataque terminou com passe para Otávio chutar. Mas Altamirano fez grande defesa.

Apenas depois dos 35 minutos o San Lorenzo, enfim buscou mais o ataque. Até conseguiu rondar a área pelos flancos. Porém, sem sucesso. No fim, tudo igual. E tudo em aberto para o jogo da volta.

SAN LORENZO 1×1 ATLÉTICO

Oitavas de final da Libertadores – Jogo de ida

Data: 13/8/2024

Local: Nuevo Gasómetro, Buenos Aires (ARG)

SAN LORENZO: Altamirano; Árias, Lujan, Campi e Baéz; Remedi (Sosa, Intervalo), Irala e Reali (Bustos, 36’/2ºT); Leguizamón (Barrios, e Cuello. Técnico: Romagnoli.

ATLÉTICO: Everson, Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Arana; Otávio (Alan Franco, 29’/2ºT), Fausto Vera, Bernard (Zaracho, 38’/2ºT) e Scarpa (Alisson, 38’/2ºT), Paulinho e Deyverson (Cadu, 29’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito.

Gols: Cuello, 17’/1ºT (1-0); Paulinho, 12’/2ºT (1-1)

Árbitro: Gustavo Adrian Tejera Capo (URU)

Auxiliares: Martin San Martin e Carlos Javier Jara (ambos do Uruguai)

VAR: Andres Ismael Cunha Soca (URU)

Cartões amarelos: Cuello, Báez (SLZ)

Cartões vermelhos:

