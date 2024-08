Torcedores fazem gestos racistas em duelo San Lorenzo x Atlético, na Libertadores

Mais uma vez, o futebol da América do Sul tem cenas envolvendo racismo. E agora foi no duelo entre o San Lorenzo e o Atlético-MG, pela Libertadores, nesta quarta-feira (13). Um torcedor argentino foi filmado fazendo gestos racistas.

Os registros, aliás, foram feitos por torcedores do Galo presentes no Estádio Nuevo Gasómetro. Eles estavam na divisa entre os torcedores das equipes e imitaram macacos para os brasileiros. Desse modo, rapidamente, a torcida do time mineiro respondeu chamando os argentinos de racistas.

Todavia, no final da primeira etapa, a segurança foi reforçada entre os torcedores, com homens fazendo cordão humano e evitando maiores confusões durante o jogo. Em campo, o jogo terminou empatado por 1 a 1. O Galo decidirá a vaga para as quartas em sua casa na próxima semana

Contudo, não é a primeira vez que a torcida do San Lorenzo realiza atos racistas. Em um duelo contra o Palmeiras, ainda na fase de grupos, ocorreu a mesma situação com os torcedores do time paulista. E, pelo lado do Atlético, ocorreu em jogo diante do Peñarol, em sua Arena.

Veja o que diz o estatuto da Conmebol sobre racismo

“Promover o futebol na América do Sul respeitando os direitos humanos, num espírito de paz, compreensão e fair play, garantindo que não haja discriminação no campo de futebol de um indivíduo ou grupo de pessoas por razões políticas, sexo, religião, raça, origem étnica, nacionalidade ou qualquer outro motivo.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook