Estádio do Flamengo: clube aprova seguro-fiança de R$ 41 milhões como garantia

Na noite desta terça-feira (13), em reunião no Conselho Deliberativo, o Flamengo aprovou um seguro-fiança como garantia de um eventual aumento do valor do terreno do Gasômetro, local onde o clube almeja construir o seu estádio.

A cobertura, uma exigência no edital do leilão que teve o Rubro-Negro como vencedor, foi celebrada em parceria com o Banco XP e chega a até R$ 41,4 milhões se houver necessidade.

Administradora do fundo privado que era dono do terreno antes da desapropriação, a Caixa Econômica Federal ajuizou, no começo deste mês, uma ação em que requer a anulação do leilão. Por outro lado, a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou na Justiça com pedido deemissão de posse a favor do clube, que arrematou o terreno por R$ 138,2 milhões.

Entretanto, o juízo da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital estabelceu que anteriormente a isso ocorra “a realização da perícia a fim de se apurar a justa indenização”.

Flamengo: aprovação da casa de apostas

Estima-se que o custo anual do Flamengo seja de 1,5% sobre os R$ 41,4 milhões. Corresponde, portanto, a aproximadamente R$ 620 mil por ano, enquanto durar judicialmente a ação. A escolha do clube pelo seguro-fiança, aliás, preponderou em face de outras alternativas, como a apresentação de garantias reais ou depósito do valor em juízo. A aprovação pelos conselheiros se deu por 138 votos contra dois, fora três abstenções. O site “Mundo Rubro Negro” divulgou inicialmente a notícia.

Contudo, a aprovação não ficou restrita ao seguro-fiança para o estádio. Além dele, o Conselho Deliberativo do rubro-negro também deu o aval para o licenciamento de uma casa de apostas chamada “Flabet’. A Pixbet, patrocinadora master do clube, será a responsável pela operação do negócio.

Assim, o Flamengo prevê faturamento mínimo de R$ 82,5 milhões. Com a criação da Flabet, garante-se o aporte de R$ 10 milhões em 2024, R$ 22,5 milhões em 2025 e R$ 25 milhões em cada um dos dois anos seguintes.

