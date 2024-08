Billy Arce é regularizado e pode estrear no Santos

O Santos pode ganhar um reforço para o duelo contra o Avaí, no próximo sábado (17), na Vila Belmiro, pela 21° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o atacante Billy Arce apareceu no BID, está regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa do Peixe.

O jogador já vem treinando no CT Rei Pelé desde julho, quando negociava seu contrato com o Santos. Nesta segunda-feira (12), ele fez sua primeira atividade junto com o elenco e vem ganhando ritmo e entrosamento. Agora, para fazer sua estreia, ele depende apenas do técnico Fábio Carille.

Aliás, as chances dele ganhar alguns minutos contra o Avaí são grandes. Atacante com característica de drible e velocidade, o jogador tem agradado a comissão técnica. Carille gostou do rendimento do atleta e está preparando-o para ser mais uma opção no ataque. Assim, ele deve aparecer na lista de relacionados para o embate contra os catarinenses, mas começará o jogo no banco de reservas.

Um provável Santos para entrar em campo é: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

Atacante com passagens pelo futebol inglês, espanhol, colombiano e uruguaio, Billy Arce chegou ao Peixe sem custos. A diretoria, no entanto, arcará com as luvas pela assinatura do contrato, válido até o fim da temporada 2025. Ele já indicou que gosta de atuar pelos lados do campo ou mais recuado, como um segundo atacante.

