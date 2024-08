‘Aqui não é Flamengo’: argentino provoca Deyverson em San Lorenzo x Atlético-MG

Deyverson teve duas árduas missões em seu primeiro jogo como titular do Atlético-MG. Uma era substituir Hulk, lesionado, e também furar a forte marcação exercida pelo San Lorenzo no empate em 1 a 1, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Inclusive, esse embate com os zagueiros argentinos rendeu uma provocação curiosa no decorrer do jogo.

Logo após a partida, Deyverson, já em um tom bem-humorado, revelou uma discussão que teve com um dos zagueiros argentinos. O novo camisa 9 do Galo contou que se irritou com uma provocação do defensor do San Lorenzo em alusão à final da Libertadores contra o Flamengo, em 2021.

“Realmente, me marcaram muito. O zagueiro deles me falou: ‘Aqui não é Flamengo, é diferente, é o San Lorenzo’. Tive até uma discussão com ele depois’, contou.

Provocação

O novo camisa 9 do Atlético-MG deixou os gramados aos 27 minutos do segundo tempo, com pouca chance de finalização durante a partida. A melhor oportunidade de Deyverson ocorreu em uma troca de passes com Paulinho, que chutou nas mãos do goleiro argentino.

A dificuldade de Deyverson se deu, como mencionado, pela dedicação do San Lorenzo no setor defensivo. Não à toa, a provocação do zagueiro faz referência justamente à facilidade que o centroavante teve para ser o nome da conquista do Palmeiras na Libertadores 2021, contra o Flamengo.

A provocação do zagueiro não passou batida por Deyverson, que retrucou de imediato: “Tranquilo, não passa nada. O próximo jogo vai acontecer no Brasil e vocês vão ver como a diferença é grande”.

Deyverson analisa empate

O duelo entre San Lorenzo e Atlético-MG, por uma vaga nas quartas de final da Libertadores, ainda está em aberto. O empate em 1 a 1, no El Nuevo Gasómetro, deixou o Galo em uma situação mais confortável, visto que a decisão será em casa diante da torcida alvinegra, na próxima terça-feira.

Além disso, o grupo atleticano não precisará enfrentar novamente as dificuldades de impor seu estilo de jogo devido ao gramado. Isso porque, de acordo com Deyverson, o campo também interferiu bastante no desempenho do Atlético-MG na noite da última terça-feira (13).

“Jogo muito difícil, diante do time e da torcida deles. O campo também dificultou bastante, a bola corria muito, mas isso não é desculpa. Sabemos da nossa qualidade, do potencial do grupo. E sabemos que dentro de casa vai ser um jogo diferente diante da nossa torcida, no nosso estádio. Tenho certeza que, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos”.

