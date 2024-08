Teixeira detalha finanças no Santos e explica acordo por Naming Rights

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (14), para fazer um balanço do primeiro semestre do clube e também das finanças. Segundo os dados, foram pagos R$ 113 milhões em dívidas de janeiro até aqui. Além disso, o Peixe conseguiu diminuir os gastos com o futebol masculino. Algo comemorado pelo mandatário.

“Alguns falam que o Santos tem a obrigação de vencer a Série B porque a folha é desse valor. A folha do Santos passou daquilo que era ano passado, de R$ 15 milhões, para R$ 7 milhões”, disse Marcelo Teixeira.

Aliás, durante a coletiva, o presidente apresentou um documento com os detalhes das finanças do clube. Nele consta o pagamento de R$ 84 milhões apenas com gastos da gestão passada. Assim, o Peixe precisou pagar R$ 50 milhões por contratações do ano passado e mais R$ 34 milhões por conta de transfer ban sofridos em 2024. Houve ainda antecipações feitas pelo antigo mandatário.

“Tivemos antecipações de receitas importantes como a do Campeonato Paulista. Tivemos a verba integral antecipada e disputamos o estadual sem nenhum tipo de receita. Quando o Santos divulgar o balanço financeiro de 2024 constará R$ 40 milhões do Campeonato Paulista, que o Santos não recebeu porque foi antecipado para o ano anterior. Além de outras antecipações, que foram no total de quase R$ 90 milhões”, completou o presidente.

Marcelo Teixeira fala sobre a nova Vila Belmiro

Além disso, o presidente do Peixe falou sobre a nova Vila Belmiro. Nos últimos dias, Marcelo Teixeira fechou a venda de Naming Rights do estádio para a ”Viva Sorte”. Contudo, ele não deu prazo para as obras serem finalizadas e também falou da vulnerabilidade do contrato anterior com a construtora.

“O prazo não fomos nós que demos. Aliás, fizemos uma reunião na Vila Belmiro em março. Naquela reunião, a previsão dada para os entendimentos por parte da empresa, que não é o Santos que tem essa responsabilidade. Você só dá essas garantias quando os entendimentos acabarem sendo realizados”, disse Teixeira, que seguiu:

“Falei os tópicos que estão sendo discutidos. Um memorando de intenção, mas nada tinha sido discutido. Por parte do parceiro, ele desconhecia obrigações porque não constava no memorando o caso de cadeiras cativas e camarotes. Tinham outros que estão resolvidos. E os outros tópicos que já abordamos”, completou.

E os reforços no Santos?

Por fim, o mandatário comentou a possível chegada de novos atletas para o elenco. Afinal, neste momento, o Santos tem negociações com o goleiro Renan, além dos atacantes Nije e Wendel Silva.

“Nomes de jogadores não vou falar. É o futebol que trata. Este é o elenco e o futebol continua atento ao mercado. Se tivemos oportunidade de contratações e já fazendo um planejamento de 2025, ótimo. Se surgirem essas oportunidades que vêm dar ao Santos a melhoria do plantel. O Santos possui, hoje, um elenco que disputa a Série B e o futebol monitora o mercado para um possível reforço”, finalizou.

