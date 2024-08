Botafogo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Botafogo e Palmeiras se encontram, nesta quarta-feira (14/8), pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na próxima semana, no dia 21, será a vez de o Verdão receber o Glorioso, no Allianz Parque. Para você não perder nada deste jogo sensacional entre dois dos melhores times da América do Sul, a Voz do Esporte programou cobertura especial, que começa com seu tradicional esquenta, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará com a narração.