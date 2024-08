Internacional comunica entrave na negociação com Betis por Vitão

A negociação entre Internacional e Betis pelo zagueiro Vitão ganhou um novo capítulo. Isso porque o clube espanhol não chegou a um acordo com o Colorado com relação ao pagamento para contratar o atleta. Assim, a tendência é a de que o defensor retorne a Porto Alegre e retorne a ser opção para o técnico Roger Machado.

A última proposta do Betis de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação atual) agradou ao Inter. Contudo, como houve desacordo na forma de pagamento, o clube espanhol mudou seu foco para outro zagueiro brasileiro. Trata-se do zagueiro Natan, que chega por empréstimo junto ao Napoli, da Itália.

O clube gaúcho divulgou comunicado, nesta quarta-feira (14), em que confirma a falta de acordo com o Betis. Além disso, que Vitão volte a ficar disponível para o comandante Roger Machado.

Confira nota do Colorado na íntegra

“Conforme comunicado anterior, o Sport Club Internacional informa que seguiu os procedimentos habituais para concluir a transferência do atleta Vitão, tendo realizado sua liberação para otimização da logística prévia para a conclusão da transação.

No entanto, devido à falta de avanço nos termos finais para a operacionalização do negócio, com modificações na estrutura proposta pelo clube de destino que não favoreciam os interesses da instituição, o jogador retorna normalmente às atividades com o elenco profissional do Clube“.

Internacional divulga lista de relacionados com novidades

O Inter deve ter modificações no time titular para enfrentar o Juventude, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (14), em duelo atrasado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque contará com os retornos do zagueiro Mercado e do volante Fernando. O primeiro provavelmente estará entre os 11 iniciais com a ausência de Vitão, enquanto o segundo deve ficar como opção no banco de reservas.

O recém-chegado Bruno Tabata está regularizado e já pode fazer sua estreia pela equipe. A propósito, tem chances de ser titular e disputa uma vaga no time com Wanderson. Sem opções na lateral direita, Roger Machado provavelmente irá improvisar. A dúvida fica entre o zagueiro Igor Gomes, que se recuperou de dores musculares, ou volante Bruno Gomes.

Desta forma, o provável time titular é: Rochet; Igor Gomes (Bruno Gomes), Mercado, Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia e Gabriel Carvalho; Wanderson (Bruno Tabata), Wesley e Valencia.

Importante destacar que o volante Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bem como o atacante Lucca, que reclamou de dores musculares e será poupado dos próximos compromissos. O meio-campista Alan Patrick e o atacante Borré, lesionados, estão entregues ao departamento médico.

Veja os relacionados do Inter

Goleiros: Anthoni, Fabrício e Rochet

Zagueiros: Augustín Rogel, Gabriel Mercado, Igor Gomes e Robert Renan

Laterais: Bernabei e Renê

Volantes: Bruno Gomes, Fernando, Rômulo e Thiago Maia

Meias: Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran

Atacantes: Enner Valencia, Lucas Alario, Lucca Drummond, Ricardo Mathias, Wanderson e Wesley

