Flamengo x Bolívar: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo encara o Bolívar (BOL) nesta quinta-feira (15), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No Maracanã, no Rio de Janeiro, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Esse, aliás, será um reencontro entre os times na competição. Afinal, as equipes se enfrentaram na fase de grupos, com uma vitória para cada lado.

O jogo de volta está marcado para o dia 22 de agosto, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Onde assistir

A Espn e o Disney+ transmitem o confronto.

Como está o Flamengo

O técnico Tite terá desfalques importantes nesta partida. Afinal, Cebolinha e Matías Viña, lesionados, estão fora do confronto. Além deles, Bruno Henrique, suspenso, também não fica à disposição. Varela, que era dúvida, deve ir para o jogo.

As novidades ficam por conta de Shola e Lorran. Eles disputaram jogos com o time sub-20 nas últimas semanas. Mas, por conta das ausências no ataque, serão relacionados para o confronto na Libertadores. O mesmo acontece com Carlinhos, que foi inscrito na competição para as fases eliminatórias.

Como está o Bolívar

Líder do Grupo E, o Bolívar tem uma modificação em comparação com a equipe que enfrentou o Flamengo na fase anterior. Chico, atacante brasileiro, foi negociado. Mas, para o seu lugar, os bolivianos contrataram outro brasileiro: Fábio Gomes. A expectativa, aliás, é que o técnico Flávio Robatto escale ele no time titular.

Na véspera do confronto, o meia Ramiro Vaca fez a projeção para o jogo no Maracanã.

“Jogamos bem em casa e fora, e também fizemos partidas muito boas. Então, acredito que o mais importante é jogar com coragem, se atrever a jogar e sair jogando desde a defesa, assumindo muitos riscos, que é uma maneira de jogar que estamos aplicando e com a qual nos sentimos confortáveis “, disse Vaca.

FLAMENGO X BOLÍVAR (BOL)

Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 15/8/2024, 21h30 (de Brasília)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

BOLÍVAR: Rubén Cordano; Jesús Sagredo, Anderson de Jesús, Diego Arroyo e Alex Granel; Ervin Vaca, Javier Uzeda, Ramiro Vaca e Lucas Chávez; Henry Vaca e Fábio Gomes. Técnico: Flávio Robatto.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

