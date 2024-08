Falha? Fábio fala sobre segundo gol do Grêmio contra o Fluminense

O goleiro Fábio explicou o que aconteceu no lance do segundo gol do Grêmio contra o Fluminense, em jogo da última terça-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores. Na derrota por 2 a 1 do Tricolor das Laranjeiras, no Couto Pereira, o Flu até saiu na frente, mas sofreu a virada com dois gols de bola parada de Reinaldo.

Assim, o gol da virada gerou discussão nas redes. Afinal, o lateral do Grêmio cobrou falta lateral para a área e, depois da bola passar por todo mundo, encontrou as redes do goleiro Fábio, que fez golpe de vista.

Para o arqueiro, em entrevista na zona mista após o apito final, era um lance difícil. Ele lamentou que a zaga não afastou o perigo, mas também deu créditos ao cobrador da falta.

“Na minha visão é uma bola difícil, eu tenho de esperar a conclusão da jogada. Se eu soubesse que não ia bater em ninguém… Tenho de fechar o primeiro pau. O atleta que bate tira a responsabilidade dele, chuta para o gol ou para alguém desviar. Ninguém resvalou e passou direto. Infelizmente não deu para ninguém tirar no primeiro pau e nem para eu voltar. A batida foi forte, lance rápido. Mérito dele. Não tinha como eu fazer outra coisa, tinha de esperar primeiro os jogadores do primeiro pau. Depois que eu tenho de reagir. Foi uma bola rápida e não deu tempo de voltar”, disse.

Ficou para a volta

O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira (20), no Maracanã. Como perdeu por 2 a 1 na ida, o Fluminense tem a obrigação de vencer para seguir vivo. Caso a suposta vitória seja por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se quiser avançar sem a necessidade de penais, precisará de triunfo por dois ou mais gols.

