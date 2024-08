Presidente do Bahia vai a clássico com o namorado

O presidente do Bahia, Emerson Ferretti, ex-goleiro do Flamengo, esteve no jogo entre Bahia e Vitória, no último domingo, na Arena Fonte Nova, acompanhado do namorado Jordam Dafner. A confirmação ocorreu nesta quarta-feira (14), quando o bailarino postou uma imagem nas redes sociais.

Aliás, essa não é a primeira vez que o casal vai a um jogo do Bahia. No entanto, foi o primeiro registro divulgado dos dois juntos acompanhando uma partida de futebol.

Ferretti e Dafner estão juntos desde o início de 2024. O presidente, aliás, é o primeiro dirigente assumidamente gay no futebol brasileiro.

A partida disputada no domingo terminou 2 a 0 para o Bahia sobre o Vitória. Os gols foram marcados por Everson Ribeiro e Luciano Juba. O Tricolor da Boa Terra tem 35 pontos, na sétima colocação. Já o Leão está na 16ª posição, com 21 somados.

