Erick faz exames e lesão muscular é descartada

Nesta quarta-feira, o atacante Erick passou por exames e foi descartada uma lesão muscular na coxa direita. A notícia foi um alívio para a comissão técnica. Apesar da boa notícia, o jogador ainda é dúvida para o duelo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Até o próximo domingo (18), enquanto não tem uma definição sobre o estado clínico, ele vai realizar novos testes para ficar à disposição. Caso ele não possa atuar, ele vai tentar retornar para o jogo da volta com o time uruguaio.

Vale citar, que antes da viagem para o Uruguai, onde o São Paulo vai encarar o Nacional-URU, Erick alegou dores musculares na região da coxa e foi retirado do confronto. Vale citar, que desde a sua chegada ao MorumBIS, o jogador participou de 26 jogos, com dois gols marcados e duas assistências.

O lateral-direito Igor Vinicius ainda é dúvida. Ele apresenta desgaste muscular. Por fim, quem deve retornar ao time é Galoppo, recuperado de lesão no pé. No clássico, o Tricolor deve entrar com uma equipe mista. O time está na quinta colocação, com 38 pontos, mesmo desempenho que o Alviverde e pode entrar no G4.

