Mauricio lamenta derrota do Palmeiras, mas avisa: ‘Nada decidido’

O Palmeiras perdeu do Botafogo, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, em jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Autor do gol palmeirense, Mauricio celebrou seu primeiro tento pelo Verdão, mas lamentou o resultado. O jogador, aliás, acredita da força da torcida em casa.

“Feliz pelo gol. Triste pelo resultado. A gente queria vir aqui e ter uma vantagem boa em casa. Não tem nada decidido. Faltam 90 minutos em casa e temos o apoio da torcida para reverter essa situação”, disse à TV Globo.

Com isso, o Alviverde sai em desvantagem na busca por uma vaga na fase seguinte da competição continental. A partida de volta entre Palmeiras e Botafogo acontece na próxima quarta-feira, dia 21 de agosto. A bola rola no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

Antes de voltar a pensar na Libertadores, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Choque-Rei acontece no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque.

