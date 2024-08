Apesar da vitória, Roger Machado cobra reforços no Internacional

O Internacional venceu a primeira partida sob o comando de Roger Machado. O time derrotou o Juventude por 2 a 1 no Estádio do Beira-Rio e subiu na tabela de classificação.

Todavia, o comandante colorado foi à entrevista coletiva e cobrou reforços para a diretoria do clube gaúcho. Ele precisou, por exemplo, utilizar Bruno Gomes, volante de origem, na lateral-direita.

“Não dá para ficar improvisando sempre”, salientou o comandante colorado. “A gente precisa de reforços e deve acontecer algo em breve. Eu gostei que ganhei com o Bruno Gomes um lateral; ele fez o trabalho ali”, falou o treinador do Colorado.

Treinador defende Enner Valencia de vaias no Internacional

Todavia, a torcida presente no estádio do Beira-Rio reclamou bastante de mais uma atuação ruim de Enner Valencia. Ele perdeu uma penalidade enquanto o placar anotava 0 a 0. Assim, Roger Machado saiu em defesa do seu atacante.

“O Valencia sente que está devendo para o clube neste momento. Quando o jogador não consegue corresponder, é claro que sente. Antes de falar da vitória na roda pós-jogo, fiz questão de exaltar a importância dele. Os gols vão voltar”, resumiu Roger.

