Jornalista detalha tentativa de Messi sair do Barcelona para o City em 2020

É inegável a natural associação de Barcelona com Lionel Messi. Afinal, a união dessas partes rendeu alguns dos capítulos mais icônicos e brilhantes na história do futebol recente. Entretanto, a trajetória que terminou em 2021 quase se fechou de maneira bem diferente. Ao menos, é o que conta o jornalista Martí Perarnau em artigo no diário inglês Daily Mail.

O biógrafo oficial de Pep Guardiola conta que a situação ocorreu em 2020. Mais especificamente, logo após a traumática eliminação do Barcelona para o Bayern de Munique, na Liga dos Campeões da Europa, com um avassalador 8 a 2. O mata-mata do torneio daquela temporada aconteceu em Lisboa, em jogos únicos e sem torcida por conta da pandemia de Covid-19.

Com uma latente sensação de frustração, Messi procurou tanto Guardiola como Sergio Aguero, amigo e então atleta do Manchester City, para analisar uma possível transferência. Com isso, bastaram alguns dias para que um encontro presencial entre o argentino e o treinador ocorresse.

Avanço verbal e obstáculo financeiro

Nesta reunião, todo o planejamento e até experiências anteriores de Pep foram abordadas no encontro que durou seis horas e meia. As partes saíram empolgadas da reunião e, rapidamente, o restante do elenco dos Citizens estava ciente da possibilidade. Entretanto, o aspecto financeiro acabou sendo determinante para o desejo ficar apenas no plano das ideias.

Na época, Messi apresentou sua ideia de deixar o Barça por meio de um documento onde esperava a compreensão diante dos serviços prestados e solicitava a liberação do vínculo vigente sem custos. O Barcelona, por sua vez, exigiu o pagamento da multa rescisória que estava fixada em 700 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões, na cotação da época), algo que os ingleses não tinham a menor intenção de arcar.

Desse modo, Lionel permaneceu o restante do contrato para, no meio de 2021, deixar o clube catalão e rumar ao Paris Saint-Germain. Hoje, ele defende as cores do Inter Miami na Major League Soccer.

