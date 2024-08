CBF confirma Palmeiras x Cuiabá longe do Allianz Parque

A CBF confirmou, na noite da última quarta-feira (14), que o duelo entre Palmeiras e Cuiabá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, em Campinas. O Allianz Parque não poderá receber a partida por conta de um show que acontecerá no local.

O jogo está marcado para o dia 24 de agosto, às 18h30. No mesmo dia e horário, a banda “Natiruts” fará um show no Allianz Parque. Assim, o estádio estaria impossibilitado para receber o embate entre Palmeiras e Cuiabá. A diretoria do Verdão chegou a pedir o adiamento da partida, mas a CBF recusou o pedido. Desta forma, o Alviverde só teve como alternativa escolher um novo estádio.

Normalmente, o Palmeiras costuma utilizar a Arena Barueri quando o seu estádio não está à disposição. Contudo, o local, que inclusive pertence às empresas da presidente Leila Pereira, passa por reformas no gramado e está impossibilitado de receber partidas por tempo indeterminado.

Outra opção seria mandar jogos no Morumbis, casa do rival São Paulo, como já aconteceu recentemente. Contudo, as polêmicas com o adversário nos últimos meses impedem que um novo acordo seja feito.

Assim, restou ao Palmeiras procurar um lugar no interior de São Paulo. Nos últimos dias, integrantes do departamento de futebol do Verdão visitaram o Brinco de Ouro para uma avaliação do gramado. Os profissionais gostaram e deram o aval para a diretoria alugar o estádio do Guarani justamente para este embate contra o Cuiabá.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.