Resort e cinema: saiba quanto custa o aluguel da mansão de Deyverson na Disney

Peça em um dos elencos mais poderosos da América do Sul, Deyverson tem colecionado conquistas na vida profissional e pessoal. Recentemente, por exemplo, o centroavante realizou o sonho de adquirir uma mansão próxima aos parques da Disney, em Davenport, na Flórida. O imóvel está avaliado em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões).

A mansão fica localizada em um condomínio que funciona como uma espécie de resort cheio de atrações. Composta por cômodos temáticos, a casa tem desde um espaço somente para jogos à sala de cinema equipada com lareira. Cabe pontuar, ainda, que a propriedade pode ser encontrada em plataformas como Airbnb e Home Away para locação por temporada. Os valores, contudo, variam de acordo com o período da busca.

Deyverson se tornou oficialmente jogador do Atlético-MG no início deste mês e assinou um vínculo com o clube até o fim de 2025. O centroavante estreou como titular no empate em 1 a 1 com o San Lorenzo, na noite da última terça-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores.

Deyverson apresenta mansão na Disney

O jogador fez quase um trabalho de corretor imobiliário ao apresentar sua mansão ao lado da esposa, a veterinária Karina Alexandre, em vídeos publicados no Instagram. O casal produziu o conteúdo pensando justamente no investimento com as locações por temporada.

“Passando aqui para mostrar a casa que conquistamos com muito suor, mas com muita alegria. Vou mostrar para vocês como é a nossa casa por dentro”, diz Deyverson no início do vídeo.

Dos dez quartos que compõe a casa, oito são temáticos e praticamente todos com personagens da Disney. Tem para os mais variados gostos: Lilo & Stitch, Rei Leão, Monstros SA, Minios, Vingadores, Princesas e, por fim, Michey Mouse. Além disso, a sala de cinema, que também conta com bar à disposição, recebeu animações dos Simpsons em sua decoração.

O estilo escolhido para sala de jogos remete a Las Vegas e contém mesa de pôquer, sinuca, além de totó. O espaço interno ainda conta com uma área de lazer que possui churrasqueira, piscina aquecida e hidromassagem.

Aluguel

Conforme mencionado, o investimento na mansão não foi planejado apenas para Deyverson passar férias com a família, mas também para ganhar um dinheiro extra com aluguel. A mansão pode ser encontrada em plataformas de locações por temporadas e basta apenas encontrar datas disponíveis para fazer a reserva.

A locação da mansão pode custar R$ 1.700 por dia (mais taxas das plataformas) no mês de setembro. Sendo assim, um aluguel de uma semana, por exemplo, sai no mínimo R$ 14 mil – considerando descontos. Vale destacar que o imóvel tem capacidade para receber até 21 pessoas e, portanto, o preço pode ser dividido.

O condomínio

A mansão está localizada em um condomínio que funciona como uma espécie de resort. Sua estrutura comporta um parque aquático com piscina de ondas, tobogã e hidromassagem. Além disso, também há espaço para prática de esportes como futebol, vôlei de praia e até mesmo campo de golfe.

