Uruguaios fazem ‘foguetório’ em frente ao hotel do São Paulo

O duelo entre Nacional-URU e São Paulo começou muito antes da bola rolar. Isso porque alguns torcedores da equipe uruguaia soltaram fogos nas imediações do hotel em que a delegação do Tricolor Paulista está hospedada, em Montevidéu, na madrugada desta quinta-feira (15).

Segundo alguns funcionários do próprio São Paulo, além dos fogos de artifícios, algumas baterias também foram tocadas durante a madrugada. Contudo, o barulho acabou sendo considerado ”irrelevante” por conta do isolamento acústico do hotel. Aliás, a maioria dos jogadores do Tricolor Paulista soube da confusão apenas no outro dia, durante o café da manhã.

O São Paulo começa a decidir sua vida na Libertadores nesta quinta-feira (15), quando encara o Nacional, em Montevidéu, às 19h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida de volta acontece na semana seguinte, no dia 22 de agosto, no Morumbis, no mesmo horário.

Para a partida, o técnico Luis Zubeldía terá todos os seus titulares à disposição e descansados, já que preservou seus principais atletas contra o Atlético Goianiense. De desfalques, o Tricolor não terá Erick, Galoppo, Pablo Maia e Alisson, todos no departamento médico. Além disso, Igor Vinícius ficou no Brasil com um desgaste muscular e iniciou um trabalho para se recuperar fisicamente. Por fim, o atacante Juan vem negociando sua saída para o futebol turco e também ficou fora da viagem.

Um provável São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.