Clube inglês faz contraproposta e trava negociações do Flamengo por Alcaraz

Após uma oferta inicial por Carlos Alcaraz, que defende o Southampton, na Inglaterra, no valor de 18 milhões de euros (R$ 109 milhões), o Flamengo viu as conversas travarem. Afinal, o clube inglês mudou os moldes da negociação, deixando o clube carioca mais distante do argentino.

Segundo o “Ge”, os dirigentes ingleses pediram a inclusão de Iago ou Victor Hugo na negociação pelo argentino (por 18 milhões de euros), ou o pagamento de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões). O Flamengo já respondeu que neste cenário não fará o investimento.

Versátil, o meio-campista, que soma 8 gols e 5 assistências em 47 jogos pelo Southampton, pode jogar como ponta direita e atacante. A busca por Alcaraz é para reforçar o setor rubro-negro. O primeiro nome no radar do Flamengo foi Claudinho. No entanto, as conversas com o Zenit, da Rússia, não foram para frente. Assim, o alvo da vez é o argentino.

Conheça Carlos Alcaraz

Com o apelido de Charly, o argentino de 1,83 metro tem 21 anos. Nasceu em 30/11/2002 na cidade de La Plata, a cerca de 60 km de Buenos Aires. Ele começou a jogar futebol profissionalmente no Racing. E em janeiro de 2023 seguiu para a Europa, para atuar no clube inglês. Um ano depois foi por empréstimo para a Juventus, na Itália, onde fez 12 jogos (sendo três como titular). Ele não marcou gol e deu uma assistência. Como os italianos não tiveram interesse numa eventual compra definitiva, o jogador retornou para Londres em junho de 2024.

Carlos Alcaraz atuou em dois jogos da seleção argentina, em 2023, sob o comando do treinador Lionel Scaloni. Ele não chegou a marcar gols.

