Talles Magno é apresentado e explica escolha pelo clube: ‘Não se recusa o Corinthians’

“Essa pergunta está muito óbvia, né? O Corinthians é um time muito grande, não se recusa uma proposta do Corinthians com essa torcida, com essa comissão que tem e a diretoria. Então, acho que é uma equipe que quando tem a proposta, independente de qualquer jogador, independente de onde você tenha jogado, vai mexer com você. E foi esse novo desafio que eu quis buscar, que eu quis vir porque é uma equipe muito grande, é uma torcida maravilhosa, que empurra o time, que quando você entra dentro de campo, a atmosfera é muito diferente”, contou o atacante, que continuou:

“Então, a convicção de vir foi por causa disso, porque o Corinthians é muito grande e não se recusa uma proposta do Corinthians. E a dancinha, eu pretendo dançar. Cada vez que eu marcar um gol, eu pretendo dançar. E buscando a melhora, então, todos os gols que eu marcar, que eu puder dançar, eu vou estar dançando”, completou.

Talles Magno teve propostas de outros clubes brasileiros

Aliás, o futuro do jogador poderia ser diferente. Afinal, o atacante tinha propostas de outros clubes brasileiros, mas decidiu pelo Corinthians.

“Eu tive algumas propostas assim daqui do Brasil, muitos clubes interessados, eu acho que todos vocês viram, então eu como jogador, atleta, eu tenho meus sonhos, eu tenho sonho de jogar na Seleção Brasileira, tenho os sonhos de estar ali disputando Copa do Mundo e eu acho que o Corinthians é um clube-vitrine de todo mundo e eu sei que aqui é muito importante. Eu acho que se você for bem, se você mostrar o futebol que você tem, é que você cresce muito e alcança objetivos enormes, realiza os seus sonhos. Então, quando o Corinthians me ligou, eu acho que eu não pensei nem duas vezes, era uma decisão muito importante que eu tinha que tomar e foi uma decisão certa”, falou o atleta.