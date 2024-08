Apaixonado pela Ponte Preta, baixista sueco viraliza com camisa da Macaca nos EUA: ‘Em todo lugar’

Um intercâmbio em Campinas resultou em uma paixão inexplicável para vida de Henrik Sandelin, baixista de uma banda sueca de heavy metal. O artista passou um período na casa de pontepretanos, e o convívio converteu-se em um forte vínculo com a Ponte Preta – que ele faz questão de levar para todo lugar.

A paixão vem de anos, mas voltou à pauta após Sandelin aparecer com o uniforme da Macaca durante uma passagem de som antes de um show nos EUA nesta semana. A foto viralizou nas redes sociais como se fosse incomum, porém ”levar à Ponte Preta para todo lugar” é habitual para o sueco.

“Fiquei muito amigo da família. Criei laços incríveis, são parte da minha família. Por isso, falo da Ponte Preta por todo lugar. É uma honra estar aqui pela primeira vez na vida”, disse o baixista em 2022.

Jogo da Ponte Preta

A paixão aconteceu de forma tão avassaladora que Sandelin levou os outros quatro integrantes da banda Avatar ao Moisés Lucarelli para acompanharem pela primeira vez uma partida de futebol. O quinteto foi pé quente e presenciou uma vitória da Ponte Preta sobre o Bahia, em setembro de 2022, naquele que marcou o milésimo triunfo da Macaca no Majestoso.

Os suecos, no entanto, já estiveram em um estádio de futebol em outras oportunidades. A banda já abriu um show do Iron Maiden e também tocaram na Arena Eurobike, do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.